MotoGP 2020: Agora Jerez fechado temporariamente 50 dias Já era de esperar, Jerez cancelado também desporto MotoSport desporto/motogp-2020-agora-jerez-fechado_5e6cd58323994a197a1f1cb1





O Grande Prémio de Espanha de MotoGP dificilmente se realizará de 1 a 3 de Maio, como planeado, porque a pista de Jerez vai estar fechada durante 50 dias devido à pandemia do coronavírus.

Os pilotos de MotoE completaram as primeiras voltas do ano no Circuito de Jerez – Ángel Nieto até quinta-feira, mas outras equipas que quiseram testar no circuito de GP a partir de sexta-feira, foram parados às 10h.

“Quando os pilotos quiseram sair para a pista pela primeira vez, disseram-nos que a proibição de conduzir em Jerez é agora válida”, disse Rob Vennegor, o holandês team manager da RT Motorsports, a equipa que está nas Supersport 300 com a SKM Kawasaki. “Não sabemos se a indicação veio do governo e por que não fomos informados logo às 8:00 da manhã. Agora estamos a discutir com o operador da pista se conseguirmos recuperar o nosso dinheiro e vamos voltar para a base de equipa em Düsseldorf. Há quem diga em Jerez que a Espanha está a fechar as suas fronteiras e todos os voos serão cancelados”.

Com o encerramento provisório da pista, o início do Campeonato do Mundo de MotoGP, que deveria começar a 3 de Maio após muitos adiamentos, será adiado de novo.

O campeonato mundial de Superbike em Jerez, que iria começar a 27 de Março, já foi adiado para Outubro (23 e 25 de Outubro) na passada quarta-feira.

O teste de MotoGP planeado pela HRC com Stefan Bradl (18 e 20 de Março) foi cancelado na manhã de sexta-feira. O segundo teste de MotoE (8 a 10 de Abril) já não é necessário, dada a evolução recente.

Calendário atual de MotoGP 2020

8 de Março: Doha / Qat (correu sem MotoGP)

3 de Maio Jerez / E (Duvidoso)

17 de Maio: Le Mans / Fra

31 de Maio: Mugello / Ita

7 de Junho: Barcelona / Esp

21 de Junho: Sachsenring / Ale

28 Junho assen / Hol

12 de Julho: KymiRing / Fin

9 de Agosto: Brno / Che

16 de Agosto: Red Bull Ring / Aut

30 de Agosto: Silverstone / GB

13 de Setembro: Misano / Ita

27 de Setembro: Aragão / Esp

04 de Outubro: Buriram / Tai

18 de Outubro: Motegi / Jap

25 de Outubro: Phillip Island / Aus

1 de Novembro: Sepang / Mal

15 de Novembro: Texas / EUA