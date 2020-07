Primeiro, houve apenas um comunicado de que certos pilotos poderiam estar em violação do Regulamento dos Grandes Prémios no que respeita aos treinos. O problema era, não com os treinos em si, mas com o tipo de moto usada.

Aparentemente, o Artigo 1.15.1. c) proíbe treinar com uma Superbike preparada, e compreende-se porquê quando recentemente, nos testes de Misano, Scott Redding acabou por rodar com a Panigale de SBK a poucas décimas dos melhores tempos das MotoGP.

Pilotos como Zarco ou Nakagami frisaram, ao anunciar as suas saídas em pista, que tinham estado a usar motos de origem.

Agora, parece que Fabio Quartararo poderá ter estado a usar uma moto mais preparada, o que seria ilegal…

Assim, Quartararo poderá ser convocado para uma audiência mesmo antes do Grande Prémio Red Bull de España no Circuito de Jerez-Angel Nieto, a fim de explicar a sua saída numa R1.

Do lado da Ducati, entretanto, Paolo Ciabatti já comentou que é política da Ducati fazer os pilotos treinar em motos de origem, mas de qualquer modo a notificação deveria ter sido privada, para dar ao piloto oportunidade de se explicar, e não pública, criando controvérsias desnecessárias a poucas semanas do começo da época.