O líder do Campeonato do Mundo, Fabio Quartararo, também vai ter a KTM em conta do Grande Prémio da Áustria. O seu companheiro de equipa na Yamaha Petronas, Franco Morbidelli, quer voltar a subir ao pódio nas próximas corridas de MotoGP, depois da estreia em Brno.

Fabio Quartararo chega à dupla jornada em Spielberg, apesar de ter terminado emm baixo em Brno no domingo, ainda como líder do Mundial.

“Não foi o nosso melhor fim de semana em Brno, mas vimos para a Áustria com mais nove pontos. Isso foi importante”, resumiu o duplo vencedor desta temporada. “Gosto muito da pista na Áustria, estou ansioso por lá andar.”

Quartararo chegou a cair em Brno

Após a primeira vitória do estreante Brad Binder e antes das corridas em casa da KTM, o francês de 21 anos também avisou:

“Sabemos que a KTM vai voltar a ser forte na Áustria, porque já lá testaram muito. Isto significa que eles têm muitos dados importantes que podem usar nas corridas.”

Uma incógnita, por outro lado, é o tempo:

“Temos de esperar para ver que condições prevalecerão assim que chegarmos. Os relatórios meteorológicos estão ambíguos neste momento. Mas acho que posso ser rápido no Red Bull Ring e voltar ao pódio. Vamos definitivamente tentar repetir pelo menos o top 3 do ano anterior”, lembrou “El Diablo” aludindo ao seu terceiro lugar em 2019.