MotoGP 2020: A época começa aqui! Três dias em Losail são a última oportunidade de testar





Estão neste momento a decorrer os treinos do primeiro dia do Teste Oficial do Qatar de MotoGP no traçado de Losail, perto da capital Doha.

As equipas vão estar em pista entre as 13:00 e as 20:00 horas locais, ou seja, as 10:00 e as 17:00 de Portugal, com o mesmo horário repetido Domingo e Segunda-Feira.

São cerca de 7 horas em pista potencialmente, que as várias formações aproveitarão para adequar as suas máquinas ao traçado e ao mesmo tempo ganhar uma primeira noção de até que ponto estão competitivos.

Nos primeiros momentos, Bagnaia andou à frente com a Ducati da Pramac, mostrando-se mais uma vez muito rápido, mas cerca do meio-dia já era Marc Márquez a liderar com 1:57.863, enquanto Morbidelli liderou a seguir com 1:57.464, Dovizioso e Petrucci também muito perto.

Outro a passar pelo comando foi Aleix Espargaró, mostrando como a Aprilia está forte neste começo de época.