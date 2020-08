O adiamento da audição de Andrea Iannone está a causar dificuldades à Aprilia Gresini.

A Aprilia tem mostrado progresso com a RSV de 2020, mas com apenas um piloto de ponta, Aleix Espargaró, as coisas não estão fáceis… Para já, com a continuada suspensão de Iannone, há apenas um lugar vago numa equipa de fábrica na classe de MotoGP para a temporada de 2021 e este é o da Aprilia Racing Team Gresini.

Cal Crutchlow e Andrea Dovizioso, entre outros, estão disponíveis no mercado. Ambos já estiveram ligados em boatos à fábrica de Noale mas o Diretor de Competição, Massimo Rivola, quer esperar…

Andrea Iannone, que estava inicialmente previsto para a temporada de 2020, parece cada vez mais improvável, visto que Massimo Rivola disse numa entrevista recente à Sky Italia que a Agência Mundial Antidopagem (WADA) tinha adiado a data em que o tribunal de arbitragem vai ouvir sobre a decisão de Andrea Iannone para 15 de outubro.

Inicialmente fora anunciado que a audiência teria lugar já em Agosto.

Rivola não compreende a mudança: “Isto causa grandes dificuldades para nós e para o nosso piloto. Acreditamos na inocência do Andrea e queremos esperar por ele, mesmo que isso represente um grande risco para nós.”

Iannone é acusado de doping depois da substância proibida Drostanolone ser detetada em amostras. A defesa do piloto é que comeu carne contaminada num restaurante antes do Grande Prémio da Malásia do ano passado.

Como resultado, a WADA tinha pedido uma pena máxima de quatro anos. Mas, em primeiro lugar, foi imposta uma suspensão de 18 meses. Iannone pretende ser ilibado e que a proibição de pilotar seja levantada completamente.

A incerteza coloca a Aprilia numa má posição no mercado de pilotos. Dovizioso e Crutchlow, dois pilotos de renome estão disponíveis, mas o tempo é crítico. O lugar de Iannone é atualmente ocupado por Bradley Smith com resultados sofríveis.

Rivola diz: “É nossa intenção continuar com o nosso piloto. Vamos esperar, mas também temos de pensar numa estratégia para não perdermos opções.”

Portanto, tudo depende da audiência de 15 de Outubro, que está marcada para quatro dias após o Grande Prémio de França, em Le Mans.