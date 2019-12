MotoGP, 2019: Valentino Rossi em férias acompanhadas O ícone do MotoGP Valentino Rossi recuperou no calor do México com uma amiga mas passará o Ano Novo em casa em Itália. desporto MotoSport desporto/motogp-2019-valentino-rossi-em-ferias_5e0a1849173a6f1c31652144





2020 será um ano importante para Valentino Rossi: o contrato de MotoGP do nove vezes campeão mundial da Yamaha expira no final do ano. Após a sua impressionante aparição nas 12 horas GT em Abu Dhabi, onde acabou em 3º, o italiano de 40 anos fez uma paragem no México, onde passou o Natal e duas semanas de férias com a sua namorada Francesca Sofia Novello de 25 anos.

No ano novo, no entanto, Vale estará em casa em Itália com a família e amigos em Tavullia entre rumores de que Rossi aparecerá de novo no Ferrari 488 GT3 de 600 cv com que ganhou a classe GT recentemente em Abu Dhabi.

Por enquanto, no entanto, ele ainda se vai concentrar no MotoGP. Em 7 de Fevereiro, o sempre jovem piloto de quase 41 anos começará os primeiros testes oficiais do novo ano civil no circuito internacional de Sepang, na Malásia.

O seu ex-rival Jorge Lorenzo poderá estar a ajudar, a atuar como piloto de testes e, assim, fornecer a Rossi e Maverick Viñales pistas valiosas para as peças recém-desenvolvidas da M1. Nada está ainda confirmado, mas os rumores continuam desde que o maiorquino anunciou que voltaria ao paddock de MotoGP nalguma capacidade e Lin Jarvis da Yamaha não descartou a hipótese.

Rossi terá que pensar longamente e tomar uma decisão em relação à continuação de sua carreira, porque o mercado de transferências vai ganhar velocidade em 2021 logo no início da temporada em Losail em Março.

Os milhões de fans do VR46 em todo o mundo e também a Dorna, promotora do Mundial, só podem esperar que o «Dottore» queira continuar na categoria principal do motociclismo depois de 2020.

A namorada Francesca poderá ser uma das poucas pessoas que já sabe o que Vale vai decidir. Para já, a companheira ocasional de Rossi, uma modelo, exibe um elegante anel de noivado claramente visível há algum tempo.