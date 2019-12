MotoGP, 2019: O melhor de Alex Rins Rins salienta ter cumprido o objetivo de ganhar uma corrida de MotoGP em 2019 desporto MotoSport desporto/motogp-2019-o-melhor-de-alex-rins_5e0b5ba7b846211c1589161b





Alex Rins, da Suzuki Ecstar, falou no seu Blog sobre a temporada de 2019, que o levou a conquistar sua primeira vitória de MotoGP no Circuito das Américas, EUA e depois a sua segunda vitória em Silverstone, Reino Unido; o piloto de Barcelona também marcou uma segunda posição em Espanha a bordo da sua GSX-RR.

“São as férias de inverno e é hora de relembrar o que foi uma temporada incrível de 2019 para mim. Eu entrei nesta temporada com apenas um objetivo claro – obter uma vitória.”

“Além disso, fiquei bastante relaxado acerca do que viesse; Eu só sabia que precisava de trabalhar ao máximo e fazer o meu melhor para correr com os melhores.”

A sua primeira vitória foi facilitada pela única queda de Márquez em 2019, e ele comenta:

“Não precisei de esperar muito para alcançar a minha meta, com a minha primeira vitória em Austin, no Texas – um circuito de que realmente gosto. Quando cruzei a linha da meta, foi como uma explosão de emoções! Foi um momento único e inesquecível, especialmente depois de me ter começado a sentir tão nervoso nas últimas voltas! ”

Se a primeira vitória foi em parte facilitada pela queda de Márquez, já a segunda foi um “sprint” à meta em que Rins foi, simplesmente, mais esperto que Márquez, saindo melhor da última curva para bater o homem da Honda num “photofinish”:

“Se a primeira vitória vai ser sempre muito especial, a segunda foi um momento mágico! Tive aquela luta com o Márquez toda a parte final da corrida e a foto da nossa chegada à meta é uma das minhas favoritas de todos os tempos!”