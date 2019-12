MotoGP, 2019: Manequim Repsol… era Marc Márquez! O astro da Repsol-Honda, Marc Márquez, não perdeu a chance de surpreender os transeuntes na montra do Corte Inglés desporto MotoSport desporto/motogp-2019-manequim-repsol-era-marc-marquez_5e08b9a3173a6f1c31649e33





Em Novembro passado, Marc Márquez abriu uma exposição especial em Madrid, que foi uma das muitas campanhas com as quais a petrolífera espanhola Repsol comemorou o seu 50º aniversário no automobilismo em 2019.

Como parte da comemoração, nas vitrines do shopping “El Corte Inglés”, houve “roupas” especiais em exposição. Os fatos de cabedal de Marc Márquez, Dani Pedrosa, Álex Crivillé e Ángel Nieto estiveram ao lado do fato de corrida de Pedro Martínez de la Rosa.

Acrescente-se a isso as roupas de corrida do bicampeão mundial de rally Carlos Sainz e as roupas do dominador Toni Bou e Laia Sanz, respetivamente campeão do mundo de Trial e ás do Dakar.

Nani Roma, que venceu o Rally Dakar em carro e moto, estava também representado, bem como Juan Velarde, do Campeonato Mundial Red Bull Air Race.

Porém, a grande sensação foi na montra dedicada aos Campeões de Velocidade, pois ontem 28 de Dezembro, o seis vezes campeão mundial de MotoGP Marc Márquez surpreendeu os transeuntes ao posar com o seu fato completo e capacete numa das montras.

É que 28 de Dezembro em Espanha é uma espécie de equivalente do nosso 1º de Abril, o Dia dos Inocentes, em que é costume pregar-se partidas.

As pessoas pensavam estar a olhar para um manequim, e quando este se mexia de repente e removia o capacete, revelava-se Marc Márquez, para gáudio dos espetadores! O próprio Márquez parece ter-se divertido com esta brincadeira que o trouxe à capital Espanhola…