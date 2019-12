MotoGP, 2019: De Ubbiali a Dalla Porta: Campeões Homenageados Os homenageados cobrem várias décadas e classes do desporto em duas rodas desporto MotoSport desporto/motogp-2019-de-ubbiali-a-dalla-porta-campeoes_5dff8c5c7cf645796c5808c0





Dez campeões mundiais de motociclismo italianos receberam um galardão do Comité Olímpico Italiano em Roma esta segunda-feira – incluindo Carlo Ubbiali, de 90 anos, e Lorenzo Dalla Porta, o mais recente campeão de Moto3.

O “Collare d’Oro”, o colar de ouro, é o maior prémio do CONI, o Comitê Olímpico Nacional da Itália: recebem-no apenas atletas que conquistaram uma vitória olímpica ou um campeonato mundial.

Entre os homenageados segunda-feira em Roma, estavam muitos outros grandes nomes do desportoe – incluindo a estrela da natação Federica Pellegrini ou o campeão de motos Alex Zanardi – mas também o campeão mundial de Moto3 Lorenzo Dalla Porta, que deu a Itália o primeiro título na classe menor do campeonato mundial desde Andrea Dovizioso em 2004.

O prémio, lançado em 1995, também foi concedido aos campeões mundiais de moto italianos que já tinham conquistado os seus títulos no passado: Carlo Ubbiali, Pier Paolo Bianchi, Luca Cadalora, Eugenio Lazzarini, Fausto Gresini, Alessandro Gramigni, Mario Lega, Marco Lucchinelli e Franco Uncini, que receberam o “Collare d’Oro” das mãos do primeiro ministro italiano Giuseppe Conte.

“Estou feliz e orgulhoso de concluir outra grande temporada para o nosso desporto nesta cerimónia”, disse Giovanni Copioli, Presidente da Federação Italiana de Motociclismo (FMI). “Foi emocionante ver diferentes gerações de pilotos, de Ubbiali a Dalla Porta, juntos e rever o passado do motociclismo italiano com campeões mundiais deste calibre.” “O CONI apoiou a decisão de premiar os titulares antes de 1995 e, assim, enviou um sinal importante: a história do desporto é decisiva para nossa cultura – e isso também se aplica ao automobilismo”, acrescentou Copioli.

Os campeões mundiais que receberam o “Collare d’Oro” em 2019 foram:

Lorenzo Dalla Porta, nascido a 22 de Junho de 1997, Campeão do Mundo de Moto3 2019

Carlo Ubbiali, nascido a 22 de Setembro de 1929, campeão mundial em 1951, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960 (125 cc); 1956, 1959, 1960 (250 cc).

Pierpaolo Bianchi, nascido a 11 de Março de 1952, triplo campeão mundial: 1976, 1977, 1980 (125 cc)

Luca Cadalora, nascida a 17 de Maio de 1963, triplo campeão mundial: 1986 (125 cc), 1991, 1992 (250 cc)

Eugenio Lazzarini, nascido a 26 de Março de 1945, triplo campeão do mundo: 1978 (125 cc), 1979, 1980 (50 cc)

Fausto Gresini, nascido a 23 de Janeiro de 1961, bicampeão mundial: 1985, 1987 (125 cc)

Alessandro Gramigni, nascido a 29 de Dezembro de 1968, campeão mundial de 125cc em 1992

Mario Lega, nascido a 20 de Fevereiro de 1949, campeão mundial de 250cc em 1977

Marco Lucchinelli, nascido a 26 de Junho de 1954, Campeão do Mundo de 500 em 1981

Franco Uncini, nascido a 9 de Março de 1955, Campeão do Mundo de 500 em 1982