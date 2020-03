MotoE, treinos Jerez: Campeão Ferrari termina testes de MotoE no topo Torres foi o que teve a habituação mais difícil desporto MotoSport desporto/motoe-treinos-jerez-campeao-ferrari-termina_5e6b8b0054821b1985ad4971





O italiano vence Granado enquanto o estreante Aegerter impressiona para terminar em 3º após três dias em Jerez

Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE), vencedor do Mundial de 2019, arrancou 2020 em grande ao superar o Teste Oficial de Jerez, estabelecendo o melhor tempo de 1:47.494 no último dia.

Eric Granado (Avintia Esponsorama Racing) fez um 1:47.546 no Dia 2, que colocou o brasileiro em segundo lugar, com o estreante de MotoE Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP) a impressionar para terminar em terceiro na geral.

No final dos três dias na Andaluzia, os oito primeiros ficaram cobertos por apenas oito décimas, com 1,2 segundos dividindo o top 14, com as MotoE a começar a tornar-se competitivas em 2020.

Bradley Smith (WithU Motorsport) foi o quarto mais rápido no Circuito de Jerez-Angel Nieto, o piloto britânico a 0,379 pontos do ritmo de Ferrari.

Cinco pilotos conseguiram mergulhar abaixo dos 1:47 e o último deles foi Alex De Angelis, da Octo Pramac MotoE, pois o piloto Sãomarinense terminou a prova a 0,450 do primeiro lugar.

Xavier Simeon (LCR E-Team) foi o sexto mais rápido, seguido do seu companheiro repetente, Mike Di Meglio (EG 0,0 Marc VDS), com o oitavo lugar para Niki Tuuli (Avant Ajo MotoE), o finlandês ainda a recuperar de uma cirurgia recente para remover os parafusos da lesão sofrida em Misano.

Josh Hook, de Octo Pramac MotoE, e o estreante Jordi Torres (Pons Racing 40) completaram o top 10.

Ao longo do Teste Oficial, a classe MotoE esteve a testar novos pneus da Michelin, bem como novos garfos Ohlins e novo arrefecimento do fluxo de ar para as baterias, o que ajuda as Energica Ego Corsas a carregar mais rápido também.

MotoE, Teste de Jerez, Top 10: