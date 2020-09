É a segunda E-Pole em Misano para o italiano, que ta,bém vai enfrentar uma penalização de três lugares na grelha, enquanto o vencedor de Espanha Granado começa de 18º

Pelo segundo ano consecutivo, Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE) reivindicou a E-pole da Enel MotoE no Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli. O italiano fez um 1:43.580 que foi suficiente para bater Mattia Casadei (Ongetta SIC58 Squadracorse) por 0,272, com Xavier Simeon (LCR E-Team) a completar a primeira linha.

No entanto, Ferrari teve uma penalização de três lugares na grelha por andamento irresponsável em Jerez, o que significa que Casadei iniciará o seu Grande Prémio de casa a partir da pole position, promovendo Lukas Tulovic (Tech3 E-Racing) à primeira linha, já que Eric Granado (Avintia Esponsorama Racing) teve a sua volta cancelada por ultrapassar os limites da pista.

Primeiro foi Niki Tuuli (Avant Ajo MotoE) quem esteve no topo da tabela. No entanto, Niccolo Canepa (LCR E-Team) bateu o finlandês por quatro décimos. Tommaso Marcon (Tech3 E-Racing) ameaçou então ir para a frente, mas uma enorme oscilação fora da curva final impediu-o.

Casadei foi o primeiro piloto a mergulhar nos 1:43 para arrebatar a pole com Mike Di Meglio (EG 0,0 Marc VDS) incapaz de subir de 5º. Depois chegou o herói Alex de Angelis (Octo Pramac MotoE), mas o piloto san marinense estava a lutar com a sua Energica Ego Corsa em torno do primeiro setor. Infelizmente, custou-lhe tempo e de Angelis vai começar a partir de 16º.

Tulovic, o impressionante estreante, foi o segundo na sessão, mas o último setor de Casadei foi poderoso, com o piloto belga a fazer 2º a 0,1 segundos.

Granado pisou o verde e ultrapassou os limites da pista na Curva 15, vendo o seu tempo de volta cancelado…desastre para o brasileiro, que começa a partir do 18º. No entanto, Ferrari não cometeu tais erros na sua volta de qualificação, e bateu Casadei por duas décimas para fazer outra E-Pole em Misano.

Com a grande penalidade da Ferrari, a primeira linha será Casadei, Simeon e Tulovic, com Ferrari a liderar a Linha 2 em 4º. Aegerter foi 10º nos Treinos Livres, mas uma boa volta no E-Pole vê o suíço procurar defender a liderança do título do 5. Canepa alinha na segunda linha da segunda linha na sexta posição, com Marcon, Di Meglio e Alessandro Zaccone (Trentino Gresini MotoE) a completarem o top 10.

MotoE. E-Pole, Top 10:

1. Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE) – 1:43.580*

2. Mattia Casadei (Ongetta SIC58 Squadra Corse) + 0.272

3. Xavier Simeon (LCR E-Team) + 0.372

4. Lukas Tulovic (Tech 3 E-Racing) + 0.447

5. Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP) + 0.626

6. Niccolo Canepa (LCR E-Team) + 0.641

7. Jordi Torres (Pons Racing 40) + 0.682

8. Tommaso Marcon (Tech 3 E-Racing) + 0.689

9. Mike di Meglio (0,0 Marc VDS) + 0,772

10. Alessandro Zaccone (Trentino Gresini MotoE) + 1.107

*3 lugares de penalidade por condução irresponsável no GP Andaluz