O italiano reclama a sua terceira vitória no circuito, com os seis primeiros a cruzarem a linha de meta a sete décimos de distância uns dos outros.

Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE) manteve o seu recorde de triunfos no Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli nas MotoE com uma vitória impecável no Grande Prémio Lenovo di San Marino.

São três vitórias em dois anos em solo caseiro para o atual líder da Taça do Mundo que conquista a sua primeira vitória em 2020, numa corrida que viu Xavier Simeon (LCR E-Team) e Dominque Aegerter (Dynavolt Intact GP) completarem o pódio.

Xavier Simeon

O pole Mattia Casadei (Ongetta SIC58 Squadracorse) liderou no arranque e logo entrou em bom ritmo, com Simeon a dar a volta por fora a Lukas Tulovic (Tech3 E-Racing) na Curva 1 e na Curva 2 para chegar a 2º.

Foi um setor de abertura limpo para todos, mas na Curva 8 Josh Hook (Octo Pramac MotoE) saiu fora de pista, antes de inúmeros pilotos, incluindo Tulovic – terem feito todo o tipo de erros na curva13.

Tulovic caiu para fora do top 10, com o líder Casadei a desfrutar de uma vantagem de meio segundo na primeira volta.

No entanto, o italiano foi logo repescado por Simeon e o grupo de perseguição. Na Volta 2, habia uma batalha a cinco pela liderança, Casadei, Simeon, Ferrari, Jordi Torres (Pons Racing 40) e o líder da classificação, Aegerter.

Dominique Aegerter

Ferrari passou por Simeon na Curva 8 depois de Aegerter ter estabelecido a volta mais rápida na Volta 3, com a troca permitindo a Mike Di Meglio (EG 0,0 Marc VDS) apanhar o grupo para fazer uma luta a seis pela vitória.

Di Meglio fez a sua jogada em Aegerter para empurrar o piloto suíço para o 6º a três voltas do fim, com Ferrari a fechar no líder Casadei. A Volta 5 viu Ferrari conseguir uma grande passagem na Curva 10 e o italiano mergulhou pelo interior de Casadei para a rápida direita da Curva 11, com Simeon a atacar Casadei na Curva 2, a duas voltas do fim.

Nesta altura, Ferrari tinha uma vantagem de meio segundo sobre os cinco pilotos perseguidores.

Na última volta, Simeon estava colado a Ferrari, a diferença reduzida a três décimas. Aegerter tinha voltado a superar Di Meglio na penúltima volta e com vontade de não perder muitos pontos na corrida pelo título, o vencedor do GP da Andaluzia fez o interior a Torres para 4º na Curva 10.

Ferrari manteve-se firme na frente, com Simeon a cruzar a linha a 0,213, o seu primeiro pódio no MotoE desde a Áustria 2019.

A impressionante volta final de Aegerter vê-o manter uma liderança saudável na classificação, com Ferrari a passar para 12 pontos de Aegerter. O 4º de Torres foi outro grande resultado para o estreante que está agora a 14 de Aegerter na classificação, com Casadei a cair para 5º da pole e a liderança da corrida nas últimas três voltas da corrida.

MotoE, Top 10:

1. Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE)

2. Xavier Simeon (LCR E-Team) + 0.213

3. Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP) + 0.372

4. Jordi Torres (Pons Racing 40) + 0.474

5. Mattia Casadei (Ongetta SIC58 Squadra Corse) + 0.606

6. Mike di Meglio (por exemplo 0,0 Marc VDS) + 0.780

7. Alessandro Zaccone (Trentino Gresini MotoE) + 4.393

8. Alex de Angelis (OCTO Pramac MotoE) + 4.476

9. Tommasso Marcon (Tech 3 E-Racing) + 4.915

10. Eric Granado (Avintia Esponsorama Racing) + 5.056