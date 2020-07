Apenas um piloto, e logo um rookie na classe, incomodou o domínio de Eric Granado na terceira sessão livre de hoje, Dominique Aegerter.

Obviamente imperturbado pela força necessárias para lutar com motos muito mais pesadas do que o habitual, o robusto Suiço recém-chegado à classe já se distinguira nos livres, e desta vez andou a uma décima de segundo do tempo referencial de Granado de 1:48.361 até ao fim da sessão.

Igualmente impressionantes estiveram Canepa e Torres, especialmente o último, também ele um recém-chegado à classe, que preferiu a um lugar incerto na Honda Mie nas Superbike.Entre ambos em 4º estava Matteo Ferrari, o vencedor do ano passado, com o geral da g.relhaa mostrar boa evolução.

Tulovi e Tuuli, rivais no CEV Moto2, digladiaram-se pelo 7º lugar, com vantagem para o Alemão sobre o Finlandês no final. A completar o Top 10, Media e DiMeglio.

MotoE, TL3, Top 10

1 51 E. Granado 1:48.361 2 77 D. Aegerter +0,127 3 7 N. Canepa +0,362 4 11 M. Ferrari +0,408 5 40 J. Torres +0,493 6 10 X. Simeon +0,542 7 35 L. Tulovic +0,544 8 66 N. Tuuli +0,593 9 55 A. Medina +0,595 10 63 M. Di Meglio +0,709