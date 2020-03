MotoE Jerez: Granado e Ferrari voltam a destacar-se no dia 2 A dupla de topo ficou dividida por menos de um décimo no segundo dia de testes oficiais em Jerez desporto MotoSport desporto/motoe-jerez-granado-e-ferrari-voltam-a_5e6a478554821b1985accbc2





Eric Granado (Avintia Esponsorama Racing) superou novamente as tabelas de tempos do Mundial ENEL de MotoE no dia 2 do Circuito de Jerez-Angel Nieto graças a um 1:47.546.

O adversário mais próximo do brasileiro foi novamente o vencedor da Taça do ano passado Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE), com o italiano a terminar a 0,098 lugar do primeiro lugar, e Alex Di Angelis (Octo Pramac MotoE) a completar os três primeiros lugares.

Granado e Ferrari foram os únicos dois pilotos a andar abaixo da barreira dos 1:47 no Dia 2, com Granado a encontrar cerca de oito décimas na quarta-feira, enquanto a grelha continua a lidar com a nova Energica Ego Corsa e a habituar-se à moto mais potente.

Xavier Simeon (LCR E-Team) foi o quarto mais rápido no dia 2 na Andaluzia com um melhor de 1:48.294, com Bradley Smith (WithU Motorsport) a completar o top 5 depois de ter registado um 1:48.451.

Os pilotos MotoE voltam à pista hoje quinta-feira para o terceiro e último dia de testes em Jerez.