MotoE, Jerez: Brasileiro Granado lidera Os pilotos expressaram entusiasmo pelo regresso à ação





O Brasileiro da MotoE Avintia Esponsorama Eric Granado liderou o primeiro dia do Teste de Jerez para as elétricas, comentando no final das sessões:

“Foi uma longa espera desde a última corrida do ano passado, em Valencia, é bom estar de volta na MotoE, a sensação foi boa logo do começo, senti-me bem na moto desde as primeiras voltas e fui muito rápido imediatamente…”

“Não fui só eu, mas todos os pilotos do ano passado acharam o mesmo e foram rápidos, e há uma diferença dos pilotos estabelecidos para os rookies deste ano.”

“Hoje tive um bom dia, testámos muitas coisas, tudo o que estava diferente, para termos um ponto de referência para o resto do teste.”

Matteo Ferrari, Campeão em título, comentou por sua vez:

“Estou contente com os resultados porque tentámos um novo pneu dianteiro e outro traseiro e trabalhámos numa nova afinação, acho que fui o segundo mais rápido hoje, e testámos a afinação, já tenho uma boa sensação na moto, mas ainda acho que precisamos de entender melhor o pneu traseiro e a potência da moto, porque melhorou em relação ao ano passado…”

“Para já estou contente, veremos o resto do teste!”

Bradley Smith disse:

“É bom estar de volta, é bom estar a competir de novo, o que é agradável é que encontrei um bom ritmo imediatamente, fui capaz de melhorar gradualmente a cada sessão, o que é bom..”

“Um par de rivais foram melhores, ou pelo menos mais rápidos numa volta largada, porque estavam a trabalhar num programa diferente, eu estava mais focado em sessões longas para melhorar o ritmo, e eles estavam a parar e voltar à pista com pneus frescos para ataques ao tempo, por isso não sei quanto ainda têm para dar, mas por mim, sinto-me bem e estou contente!”