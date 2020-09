A eletrificante classe de MotoE (trocadilho intencional!) regressa no próximo Grande Prémio, e aqui recordamos como ficaram as Motos elétricas após uma pausa de sete semanas.

Em pouco mais de uma semana, o pelotão das MotoE fará o seu regresso ao lado do MotoGP em Misano. Passou mais de um mês desde que os seus pilotos viram qualquer ação, com Jerez a data mais recente no calendário, uma ronda que fez o ritmo cardíaco disparar, particularmente com a colisão entre Eric Granado (Avintia Esponsorama Racing) e Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE) a duas voltas do fim.

Os dois favoritos ao título estavam então numa luta pelo pódio, e agora, contra todas as probabilidades, é um “rookie” que lidera o campeonato, Dominique Aegerter da Dynavolt Intact GP.

O Suíço, que já viveu dez temporadas completas de Moto2 e mais três em 125cc, não demorou muito a adaptar-se à Energica Ego Corsa, a moto idêntica para todos em que o Campeoanto se disputa, como evidenciado por um pódio registado na Andaluzia, a que se seguiu uma vitória.

Estes resultados colocam-no onze pontos à frente de outro estreante, um certo Jordi Torrès (Pons Racing 40). Tal como o piloto suíço, o nº 40, anteriormente inscrito para correr no Mundial de SBK, reivindicou um lugar no pódio na segunda corrida em Jerez, aproveitando o incidente entre Eric Granado e o vencedor da edição de 2019, Matteo Ferrari.

Eric Granado, que tinha sido ultra-dominante no primeiro fim-de-semana, foi relegado para o terceiro lugar. O brasileiro, vítima de um percalço de travagem do adversário, está exatamente a 13 pontos de distância de Mattia Casadei (Ongetta SIC58 Squadra Corse).

Lukas Tulovic (Tech3 E-Racing) também fez um bom arranque nesta Copa Enel MotoE, tanto que o alemão, que nunca tinha passado do sexto lugar, está à frente de Matteo Ferrari. O francês Mike Di Meglio (EG 0,0 Marc VDS) está ao seu lado no sétimo lugar. Josh Hook (Octo Pramac MotoE), que acaba de vencer as 24H de Le Mans com a Honda France, Xavier Siméon (LCR E-Team) e o seu companheiro de equipa Niccolò Canepa (LCR E-Team) completam o atual Top 10.