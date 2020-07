Eric Granado devia ter um plano, pois na sessão da tarde das eléctricas voltou a colocar-se no topo com facilidade, deixando o anterior mais rápido Aegerter a 0,4 de segundo logo a meio do treino.

De resto, Aegerter era o privilegiado, pois a diferença para todo o resto era ainda maior, a partir de 1,1 segundos, onde se encontravam Simeon, Cardelus e Hook, de repente a tirar o melhor partido da sua ENEL eléctrica, talvez por o calor não ser novidade para um Australiano…

O tempo de 1:48.056 do Brasileiro foi-o mantendo no comando da sessão livre, enquanto mais atrás apareciam no Top 10 Tulovic, Tuuli, Torres e Kornfeil, mesmo quando mais pilotos começaram a chegar mais perto, nos últimos 8 minutos da sessão livre:

Eram eles Ferrari, Medina e Casadei, o primeiro em 2º a apenas 0,306 de Granado depois de relegar Aegerter para terceiro.