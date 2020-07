Depois do fim-de-semana passado, e do domínio constante de Eric Granado nas elétricas, desta vez, as coisas passaram-se de forma muito diferente, quer em tempos, quer em resultados.

Ao contrário das outras classes, em que geralmente os tempos da semana passada não foram igualados, as elétricas acabaram por rodar quase meio segundo mais rápido, o tempo em pista obviamente usado para ligeiros melhoramentos à afinação das ciclísticas, já que os motores são idênticos… mas a temperatura mais amena pode ter ajudado!

Quem andou à frente foi Dominique Aegerter, o Suíço obviamente um natural com as pesadas elétricas, eventualmente seguido de Mattia Casadei e de Alex DeAngelis.

Granado seria ainda batido em tempos por Ferrari e Jordi Torres, o brasileiro acabando a sessão livre em 6º à frente de Canepa, DiMeglio, Simeon e Tuuli.