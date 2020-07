A corrida de MotoE foram os sortudos do dia, apanhando o traçado ainda com uns amenos 29 graus e 38 no alcatrão. De qualquer modo, a corrida não foi morna, com Medina a arrancar à frente seguido de Aegerter e Eric Granado a recuperar de um mau lugar na grelha, indo primeiro para 4º e gradualmente a chegar a segundo passando Casadei e Canepa, com as coisas facilitadas pela queda de Medina à quarta volta.

Só que também o Brasileiro viria a ter um momento, ficando em pista para acabar em último, e a partir dai o ataque viria de Jordi Torres, que se aproveitou da confusão para passar também ele por Casadei e Canepa, que por sua vez foi passado por DeAngelis pouco depois, enauqnro Casadei alcançou o último degrau do pódio.

Quem nunca estava em perigo foi Dominique Aegerter, que converteu o seu domínio nos treinos em pole primeiro, a agora numa vitória que o vê liderar o campeonato, Granado baixando para 3º com o mau resultado de hoje.