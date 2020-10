O espanhol vai ficar na classe elétrica na próxima temporada para defender a coroa que ganhou em Le Mans

Depois de conquistarem o que foi apenas o segundo Troféu Mundial Enel para elétricas, numa final dramática da temporada no Grande Prémio de França no início do mês, Pons Racing e Jordi Torres anunciaram que regressarão à classe em 2021, depois de terem concordado com um acordo de um ano.

O “Elvis espanhol”, como é chamado por causa das patilhas que usa, surpreendeu os fãs de todo o mundo na sua estreia na Temporada de MotoE ao bater o campeão de 2019 Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE) e o ex-astro de Moto2 Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP) na final da temporada em Le Mans.

No início do ano, o piloto de 33 anos subiu ao pódio no Grande Prémio da Andaluzia, antes de arrecadar pódios consecutivos no Grande Prémio da Emilia Romagna.

Uma vitória de estreia na primeira corrida do Grande Prémio de França ajudaria o amável espanhol a ser coroado o vencedor do Campeonato do Mundo de MotoE de 2020.

Agora, Jordi Torres voltará em 2021 como sempre determinado a defender esse título e disse:

“Estou muito feliz por renovar com a equipa do Sito. Sem dúvida, é a nossa melhor opção. Esta época temos trabalhado muito bem, com uma grande equipa técnica, sentindo-nos como uma família e, no final, é isso que vale mais. Depois de avaliar várias opções, a lealdade com a equipa do Sito e a equipa técnica é o que quero, e estou muito feliz. Estou confortável, tudo correu bem para nós e agora é a hora de continuar a aprender e a desfrutar juntos.

Ganhámos, chegámos ao pódio, conseguimos pole positions e agora vamos para a primeira corrida como favoritos. Mal posso esperar para começar a próxima época, pois vou sentir a pressão, vai ser intenso e sei que estarei rodeado dos melhores para o gerir.”

Sito Pons, Team Diretor: “Poder anunciar a renovação de Jordi por mais uma temporada deixa-nos muito felizes. Na sua temporada como ‘rookie’ no MotoE, fê-lo da melhor forma possível, conquistando o título, e isso não é fácil, pois é uma moto completamente diferente que requer tempo de adaptação e ter alcançado o sucesso é graças ao talento que tem.

“Juntos vamos enfrentar uma época em que já nos conhecemos e vamos procurar repetir os sucessos alcançados. Tenho a certeza de que voltaremos a desfrutar de uma boa temporada e, mais uma vez, obrigado aos patrocinadores que nos acompanham e que tornam tudo possível.”