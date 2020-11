MotoE, 2021: Já há Calendário provisório do Mundial de MotoE de 2021

A Copa Enel MotoE para elétricas vai ter uma temporada de seis eventos e sete corridas no próximo ano, e dá as boas-vindas a duas novas pistas O calendário provisório para o Campeonato do Mundo de MotoE de 2021 pode agora ser revelado, com a Taça a expandir-se para uma temporada de seis provas e