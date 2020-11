Dominique Aegerter sempre afirmou que o Mundial de MotoE de 2021 era uma prioridade para ele na equipa Dynavolt Intact e já assinou um novo contrato “Tivemos uma grande temporada com duas vitórias e dois terceiros lugares. mas também tivemos azares!”

A Equipa Dynavolt Intact GP anunciou hoje a prorrogação do contrato com Dominique Aegerter.

Passaram seis semanas desde a final da Copa Enel MotoE para elétricas em Le Mans, mas as batalhas travadas ao longo da temporada nas pesadas máquinas de 260 Kg ainda estão presentes na memória de muitos.

Agora, o foco já está em 2021, a terceira temporada da série elétrica.

A equipa Dynavolt Intact GP vai voltar a competir com o terceiro classificado do Mundial, Dominique Aegerter. O Suíço de 30 anos fez uma temporada de estreia quase perfeita no MotoE e diz que depois de algumas erros em 2020, ainda tem contas a acertar.

Esses zeros podem ter custado à equipa o Campeonato do Mundo da modalidade. No final, o suíço terminou em terceiro, mas com o mesmo número de pontos que o segundo classificado.

Depois de receber a medalha na cerimónia dos Prémios da FIM, em Portimão, no Domingo, o piloto de Rohrbach vai agora gozar as suas merecidas férias de inverno para refletir sobre um ano agitado e concentrar-se totalmente no seu ambicioso programa de preparação física novamente após as férias de Natal, antes do primeiro teste oficial na primavera.

A Dynavolt Intact e Dominique Aegerter assumem-se como favoritos ao título na temporada de 2021, que começa no dia 2 de Maio no circuito Andaluz de Jerez, e terá 7 corridas. A Jerez seguir-se-ão mais cinco provas, com Assen e Barcelona duas novas pistas no calendário do Mundial de MotoE.