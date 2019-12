MotoE, 2020: Zaccone conclui a formação da Trentino Gresini O primeiro contato de Zaccone com a ENEL MotoE será nos dias 10 e 12 de Março em Jerez de la Frontera desporto MotoSport desporto/motoe-2020-zaccone-conclui-a-formacao-da_5df3aea85d243b79b250e60b





A equipa Trentino Gresini MotoE finalizou os seus planos para 2020 com a chegada de Alessandro Zaccone. O italiano de 20 anos já tem história no Campeonato Italiano de Velocidade (CIV), em que se tornou campeão da Copa CBR600RR em 2014 e a seguir esteve presente no CEV, onde 2019 foi o seu terceiro ano na classe Moto2 (que foi dominada por Edgard Pons). Agora ele integra a equipa de Fausto Gresini numa nova aventura para ele na classe totalmente elétrica da MotoGP.

O primeiro contato de Zaccone com a ENEL MotoE será nos dias 10 e 12 de Março em Jerez de la Frontera – a mesma pista que recebeu a estreia da temporada das elétricas no primeiro fim-de-semana de Maio este ano.

Alessandro Zaccone (piloto da Trentino Gresini MotoE): “Este certamente será um desafio interessante e completamente novo para mim. Estou muito feliz com esta oportunidade e também por ingressar numa instituição como o Team Gresini – que é um sonho desde que eu era um jovem. Darei ao meus 200% para retribuir a confiança do Fausto em mim e espero ter uma ótima temporada.”

Fausto Gresini (proprietário da Trentino Gresini MotoE): “Alessandro é um jovem piloto italiano e esse é exatamente o tipo de piloto que estávamos procurando. Eu sempre disse que o projeto MotoE deve ser para os jovens pilotos, por isso estou feliz por dar essa oportunidade a um piloto que consideramos maduro o suficiente para subir no cenário mundial – depois de se sair tão bem na classe Moto2 do CEV este ano. Gostaríamos de nos confirmar no topo em 2020 e, com essa formação, tentaremos melhorar ainda mais que 2019.”