O espanhol superou o vencedor da corrida do GP de San Marino para a E-Pole, com o líder da Taça do Mundo, Aegerter, também na primeira linha.

O estreante Jordi Torres (Pons Racing 40) superou o vencedor da corrida do GP de San Marino, Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE) por 0,011 na E-Pole no Gran Premio dell’Emilia Romagna, conquistando a sua primeira pole position na classe.

O líder da Taça do Mundo, Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP) também vai alinhar na primeira linha da Corrida 1.

Em segundo lugar, Xavi Cardelus (Avintia Esponsorama) estabeleceu um bom referencial para os pilotos baterem, com Maria Herrera (Openbank Aspar Team) e Josh Hook (Octo Pramac MotoE) incapazes de bater o tempo do piloto de Andorra. Alejandro Medina (Openbank Aspar Team) foi então a 1º à frente de Cardelus com o primeiro 1:43 do E-Pole, antes de Niki Tuuli (Avant Ajo MotoE) assumir o topo com um 1:43.850, 0,056 mais rápido que Medina. Niccolo Canepa (LCR E-Team) colocou-se em 3º quando Mattia Casadei (Ongetta SIC58 Squadracorse) teve problemas na sua volta de saida.

Alessandro Zaccone (Trentino Gresini MotoE) ficou desiludido com a sua volta, mas passou a 6º à frente de Herrera e Jakub Kornfeil (WithU Motorsport), antes de Lukas Tulovic (Tech3 E-Racing) mover os postes da baliza com um 1:43.432, o seu melhor tempo do fim-de-semana, para ficar a quatro décimas de distância. Mike Di Meglio (EG 0,0 Marc VDS) colocou-se em 2º, antes da vez de Aegerter.

Aegerter foi provisoriamente para o topo, Simeon perdeu tempo no terceiro setor, e ficou em 2 a 0,120 de Aegerter.

Torres produziu um setor final bombástico para ficar em 1º por mais de um décimo.

Mesmo quando Eric Granado (Avintia Esponsorama Racing) passou a 4º, não perturbou a primeira fila e assim, Torres reivindica o seu primeiro E-Pole antes da Corrida 1 de sábado, com Ferrari e Aegerter a juntar-se ao espanhol na primeira linha.