Líder do Mundial Aegerter amplia a sua vantagem em mais um encontro dramático das MotoE

Dominque Aegerter (Dynavolt Intact GP) saiu vitorioso de uma última volta no Gran Premio Tissot dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. O piloto suíço bateu os rivais Jordi Torres (Pons Racing 40) e Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE) à linha, com Ferrari a cair uma posição para 3º após a corrida por ter ultrapassado os limites da pista na última volta.

Foi Ferrari que conseguiu o furo na Curva 1 a partir do segundo lugar da grelha, com Torres a ficar em segundo. Houve drama desde o início, quando Lukas Tulovic (Tech3 E-Racing) teve uma enorme queda na Curva 2 no meio do pelotão.

Felizmente os pilotos evitaram o contacto com Tulovic, mas a Tech3 confirmou mais tarde que Tulovic tinha sofrido um metacarpo partido na mão direita.

Com Ferrari à frente, formou-se um grupo de seis, com Aegerter segundo seguido de Torres na Volta 2. A Volta 3 testemunhou então mais drama quando Eric Granado (Avintia Esponsorama Racing) depois de ter passado por Mattia Casadei (Ongetta SIC58 Squadracorse) tentou ir por dentro de Xavier Simeon (LCR E-Team) mas perdeu a frente da Energica Ego Corsa, levando com ele Simeon.

O incidente deixou um grupo de três pilotos na frente, com Casadei a 0,8 segundos à deriva A três voltas do fim, Aegerter fez a sua jogada sobre Torres na Curva 14, mas este recuperou

No início da última volta, Aegerter voltou a mostrar uma roda a Torres, Ferrari manteve-se na frente, mas logo a seguir, Aegerter passou-o e liderou o setor final para reclamar uma vitória crucial na Corrida 1.

Numa tentativa de derrotar Aegerter, Ferrari passou os limites da pista na Curva 16 e foi demovido uma posição.

Casadei levou a bandeira axadrezada a 2,5 segundos da vitória para conquistar o seu quarto top cinco consecutivo, com Tommaso Marcon (Tech3 E-Racing) a completar o top 5.

Niccolò Canepa (LCR E-Team) terminou em 7º, pouco mais de meio segundo à frente de um grande grupo que lutava pelas restantes posições do top 10.