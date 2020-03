MotoE 2020: Marcado teste de três dias em Jerez As MotoE preparam o começo do Campeonato desporto MotoSport desporto/motoe-2020-marcado-teste-de-tres-dias-em_5e679d8d95e8c8194510802b





Os Pilotos e equipas do Mundial de Enel MotoE começam o seu Mundial entre 10 e 12 de Março no traçado Andaluz.

Está na hora dos pilotos e equipas da série Enel FIM MotoE começarem as suas campanhas de 2020, encontrando-se no Circuito de Jerez-Angel Nieto para três dias de testes.

Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE), vencedor do Campeonato do Mundo, vai estar de novo em pista, com pilotos como Bradley Smith (One Energy Racing) e Eric Granado (Avintia Esponsorama Racing) a quererem melhorar as suas posições de 2º e 3º em 2020.

Será também uma oportunidade para os estreantes de MotoE se familiarizarem com as Energica Ego Corsa, com Dominique Aegerter (Intact GP), Jordi Torres (Join Contract Pons 40), Lukas Tulovic (Tech 3 E-Racing), Tommaso Marcon (Tech 3 E-Racing), Alessandro Zaccone (Trentino Gresini MotoE) e Alejandro Medina (Openbank Aspar Team) a terem os seus primeiros contatos em pista com as pesadas MotoE, que têm a mesma potência de uma Moto2, mas desempenho mais próximo de uma Moto3 devido aos seus 260 Kg de peso.

Veja quem é o mais rápido em Jerez ao final desta terça, quarta e quinta-feira.