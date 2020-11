O brasileiro vai disputar mais um Campeonato do Mundo de MotoE, com a WithU Motorsport “Estou entusiasmado e espero poder dar bons resultados à equipa“

A WithU Motorsport está entusiasmada por receber Eric Granado na equipa para a temporada de 2021 na Taça Enel MotoE.

O brasileiro tem dois anos de experiência na competição elétrica e tem-se afirmado como um dos seus principais pilotos.

O piloto de 24 anos estreou-se no CEV, onde foi eleito Campeão europeu de Moto2 em 2017.

Granado tem uma vasta experiência como piloto do Campeonato do Mundo, pois desde a sua estreia em 2012, já competiu em 53 Grandes Prémios nas categorias de Moto3 e Moto2.

O piloto de São Paulo completou a sua segunda temporada no Mundial de MotoE, onde demonstrou o seu talento ao conquistar três vitórias.

Venceu as duas corridas do Grande Prémio de Valência de 2019 e a primeira ronda da campanha deste ano em Jerez.

Além disso, Granado fez duas E-Poles. O piloto brasileiro vai juntar forças com a WithU Motorsport para a terceira temporada da equipa no Mundial de MotoE. Trabalharão juntos na pré-temporada para se prepararem para o desafio do título em 2021.

Matteo Ballarin – Team Principal: “Estamos muito felizes por anunciar este acordo com Eric Granado para a temporada de 2021. Tem-se revelado um bom piloto em diferentes categorias e, acima de tudo, tem uma grande experiência no Mundial de MotoE, tendo participado na série nas duas últimas temporadas. Entre as suas maiores conquistas até à data, vem-me à cabeça o Grande Prémio de Valência do ano passado onde venceu as duas corridas nas últimas voltas. A equipa da WithU Motorsport está encantada com o acordo e esperamos poder lutar pelos lugares cimeiros e pelo título em 2021. Temos muito trabalho e um grande futuro pela frente juntos.”

Eric Granado: “Estou muito feliz e entusiasmado com esta nova oportunidade que a WithU Motorsport me ofereceu. Quero agradecer à equipa por acreditar em mim e no meu trabalho. Estou muito feliz por fazer parte desta família, uma vez que esta é uma equipa muito profissional que tem tido sucesso. Estou entusiasmado e espero poder dar bons resultados à equipa e que possamos lutar juntos pelo título do Mundial de MotoE de 2021. Mal posso esperar para começar a trabalhar com eles o mais rápido possível!”