MotoE, 2020: Aegerter ajuda a combater coronavírus





O piloto suíço de Moto2 e MotoE está a desinfetar um lar de idosos em Espanha, propriedade do seu treinador, todos os dias para ajudar na batalha contra o vírus mortal.

O mais recente recruta de MotoE, Dominique Aegerter, que transitou das Moto2, está a juntar-se à luta contra o coronavírus, ajudando a sanitizar e desinfetar uma casa de repouso espanhola do seu treinador Pol todos os dias.

Aegerter na Moto2

O piloto suíço disse numa publicação no Instagram que permaneceu em Espanha após a recente sessão de testes de MotoE com vista a intensificar o seu treino antes do início da temporada. No entanto, com o início da temporada adiado num futuro previsível devido ao Covid-19, ofereceu o seu tempo para fazer a sua parte em derrotar o vírus mortal.

Aegerter disse ao seu treinador, Pol: “Ajudas-me sempre e agora tenho de te ajudar eu“. Por isso, comprou lixívia e todas as semanas, depois de treinar de manhã, vai para a casa de repouso e desinfeta todo o exterior numa tentativa de tentar evitar que o coronavírus afete os mais vulneráveis do que ele próprio.

Aegerter é como milhares de voluntários em todo o mundo, que tentam fazer a sua parte para derrotar este vírus e assim podermos voltar à normalidade mais cedo do que tarde.

Todos no MotoGP concordam plenamente com ele, quando terminou a sua publicação no Instagram dizendo: “Encorajo todos a ajudarem sempre que possível, porque juntos vamos vencer este vírus”.