A Dorna está a ponderar salvar a temporada da Copa Mundial de motos elétricas, fazendo duas corridas em cada uma das três rondas do calendário que ainda não foram canceladas.

A MotoE, como o resto do mundo, foi posta de rastos pela pandemia do coronavírus. Neste momento é difícil dar uma data para o início da temporada de 2020, que deveria ter começado este fim de semana em Jerez, a acompanhar a MotoGP, mas o GP de Espanha, pelo menos o real, foi cancelado.

A mesma prova em Assen, no dia 28 de Junho, não será realizada pela mesma razão. Spielberg, no entanto, permanece no calendário nos dias 16 de Agosto, Misano nos dias 12 e 13 de Setembro e Valencia nos dias 27 e 29 de Novembro, embora possa agora já não ser a prova final da época, podendo realizar-se outras, até possivelmente em Dezemebro de 2020, para perfazer o número mínimo exigido para um campeonato Mundial.

A Dorna já fez saber que a corrida de MotoE vai andar de mãos dadas com os fins de semana de corrida de MotoGP.