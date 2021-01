Motocross: Suspensão temporária da atividade da Escola da FMP

Em virtude da entrada em vigor do decreto 3-A/2021, de 14 de Janeiro de 2021 da Presidência do Conselho de Ministros, decreto que regula o atual Estado de Emergência, a Escola de Motocross da FMP informa que irá suspender por tempo indeterminado a sua atividade programada (estágios de captação, avaliações físicas, estágios de médio e alto rendimento).