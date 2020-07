Este domingo, teve lugar na Suíça uma corrida de Motocross com o objetivo de angariar fundos para ajudar na recuperação de Brian Moreau e Killian Auberson.

Os jovens pilotos que lesionaram-se recentemente no AMA Supercross, sofrendo graves lesões que os deixaram sem sensibilidade nas pernas.

Responderam ao apelo alguns pilotos do Mundial de MXGP. Benoit Paturel (1.º/2.º) levou a sua Honda da equipa JM Racing ao lugar mais alto do pódio na frente do suíço Arnaud Tonus (2.º/3.º) e do campeão francês, Maxime Desprey (5.º/1.º).

Evgeny Bobryshev (4.º/4.º) falhou a subida ao pódio mas bateu Valentin Guillod (3.º/6.º) na luta pelo 4.º posto final.