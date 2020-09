Paulo Alberto viaja esta quarta-feira para terras de Vera Cruz para, mais uma vez, participar no campeonato brasileiro de Motocross.

Este será o oitavo ano consecutivo do piloto de Leiria a competir do lado de lá do Atlântico, ele que tem cinco títulos de campeão brasileiro no seu palmarés.

Em 2019, Paulo Alberto disputou todos os títulos das competições em que participou até à derradeira jornada. Acabou vice-campeão em MX Elite e Arenacross Pró e 3.º classificado em MX1.

O campeonato brasileiro de Motocross tem o seu início no dia 27 de Setembro no circuito Beto Carrero, o mesmo que receberá no dia 4 de Outubro a segunda ronda da competição.

Mais uma vez, Alberto tem todas as condições para ambicionar o título… Força Paulinho!

Calendário do campeonato brasileiro de Motocross

Palmarés de Paulo Alberto no Brasil

2013 – Campeão MX2 e SX2

2014 – Campeão SX2 e Vice-campeão MX2

2015 – Campeão Arenacross Pró

2016 – Vice-campeão Arenacross Pró

2017 – Vice-campeão MX1

2018 – Campeão Arenacross Pró e Vice-campeão MX1 e MX Elite

2019 – Vice-campeão Arenacross Pró e MX Elite

—

(Foto: Luís Duarte/FMP)