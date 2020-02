Motocross: Paulo Alberto e Luís Outeiro vão competir no Kuwait Depois de presença de Hugo Basaúla em 2019, desta vez Portugal estará representado pelos dois pilotos do Team AlbertosMX no Motocross Internacional do Kuwait. desporto MotoSport desporto/motocross-paulo-alberto-e-luis-outeiro-vao_5e44527cb34dee12adb82007





Depois de presença de Hugo Basaúla em 2019, desta vez Portugal estará representado pelos dois pilotos do Team AlbertosMX no Motocross Internacional do Kuwait.

A prova realiza-se nos dias 21 e 22 de Fevereiro e juntará pilotos locais com alguns europeus.

Paulo Alberto e Luís Outeiro começam assim a sua temporada de 2020 sendo que, logo no fim de semana seguinte, tem início o campeonato nacional de Motocross na Moçarria.