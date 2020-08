Motocross: Open Days em Alqueidão este fim-de-semana

O circuito de Alqueidão vai estar aberto nos dias 29 de 30 de Agosto com todas as condições para todos os que queiram treinar numa das melhores pistas do nosso país.