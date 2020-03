Motocross: Não haverá campeonato holandês em 2020 A KNMV – a federação holandesa de motociclismo – tomou a decisão de cancelar a totalidade do campeonato “Dutch Masters of Motocross” este ano. O impacto que o coronavírus teve no calendário do Mundial de Motocross iria dificultar a conjugação de datas ao longo do ano e por esse motivo, a KNMV optou por não desporto MotoSport desporto/motocross-nao-havera-campeonato-holandes-em_5e7369a2dcab6f199a300a2a





A KNMV – a federação holandesa de motociclismo – tomou a decisão de cancelar a totalidade do campeonato “Dutch Masters of Motocross” este ano.

O impacto que o coronavírus teve no calendário do Mundial de Motocross iria dificultar a conjugação de datas ao longo do ano e por esse motivo, a KNMV optou por não “arriscar” ter provas sem a presença dos melhores pilotos europeus.

A prioridade de todos é evitar o alastrar do surto numa altura em que a Europa já é o grande foco da doença a nível mundial. E só esperamos que medidas como estas não sejam mais necessárias num futuro breve. Seria um ótimo sinal.

(Foto: Ray Archer/KTM)