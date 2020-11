Marco Silva, piloto do campeonato nacional de Motocross, criou recentemente a 202 Fitness School. Falámos com o jovem de Alcochete sobre este seu novo projeto.

Como surgiu a ideia de criares a tua própria escola?

“Conclui o curso de técnico especialista em exercício físico recentemente e decidi juntar a minha paixão – o Motocross – à possibilidade de ser personal trainer. Deste modo surgiu o meu projeto, “Two Hundred and Two Fitness School”, que consiste no acompanhamento personalizado de atletas de todas as idades.“

Que áreas vais trabalhar com os teus alunos?

”Essencialmente duas áreas: a preparação física e as aulas de motocross. No que toca à preparação física, pretendo acompanhar atletas (de diversas modalidades) e ajudá-los a atingir os seus objetivos. Relativamente às aulas, irei ensinar quer quem esteja numa fase muito inicial quer quem já seja praticante da modalidade. Em ambos os casos, todos os treinos serão adaptados e personalizados para cada aluno em específico, adequado as suas necessidades e objetivos.”

Como podem entrar em contacto contigo os atletas interessados?

“Podem fazê-lo através das redes sociais do projeto, 202 fitness school no Facebook e 202fitness_school no instagram, e ainda, através do e-mail 202fitnessschool@gmail.com.”

—

(Foto: Luís Duarte/FMP)