Luís Outeiro voltou à competição este fim-de-semana por ocasião da quarta ronda do campeonato espanhol de Motocross.

Na primeira manga, o piloto da Honda não arrancou da melhor forma e era apenas 16.º no final da volta de abertura. Outeiro pôs mãos à obra e começou logo a subir na classificação. Sempre ao ataque, o jovem de 16 anos entrou no “Top Ten” na segunda metade da corrida. A seis voltas do fim, chegou ao 9.º lugar, posição em que viria a terminar.

Na segunda manga, o piloto de Alqueidão saiu da grelha em 13.º e teve novamente de se empenhar numa forte recuperação. Depois de rodar muito tempo em 11.º, Outeiro pressionou os seus adversários e, na fase final da corrida, conseguiu ascender ao 9.º posto.

Na classificação geral da prova de Montearagon, o n.º 47 alcançou a 8.ª posição. Um resultado positivo mas fica no ar o que poderia ter acontecido se o luso tivesse arrancado melhor nas duas mangas.

Classificação da 1.ª manga de MX2 em Montearagon

Classificação da 2.ª manga de MX2 em Montearagon

Classificação geral de MX2 em Montearagon

(Foto: Luís Duarte/FMP)