Motocross Kuwait: Alberto 3.º e Outeiro 6.º A dupla portuguesa esteve em destaque em ambas as classes no Motocross Internacional do Kuwait.





A dupla portuguesa esteve em destaque em ambas as classes no Motocross Internacional do Kuwait.

Paulo Alberto começou o dia com um excelente 2.º posto na primeira manga, atrás do antigo vice-campeão do mundo de MX1, Max Nagl.

Na segunda manga, o piloto da Yamaha teve problemas com a embraiagem da sua moto e cortou a meta em 4.º a somente 2,5 segundos do degrau intermédio do pódio.

Na classificação geral de MX1, Paulo Alberto foi 3.º com os mesmos pontos do letão Toms Macuks.

Luís Outeiro foi regular ao longo do dia e terminou ambas as mangas de MX2 na 6.ª posição. Melhor na última corrida, o piloto de Alqueidão ficou a apenas 3 segundos de um lugar no Top 5. Na geral, Outeiro foi o 6.º classificado.

Classificação geral de MX1

Classificação geral de MX2

(Foto: Ricardo Sebastião)