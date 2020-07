Depois de mais de quatro meses parado, o campeonato de Espanha voltou no fim-de-semana para a quarta de seis etapas.

Na categoria MX2, a surpresa foi a vitória do britânico Eddie Jay Wade (2.º/1.º) em igualdade pontual com o francês Pierre Goupillon (1.º/2.º). O outro gaulês, Tom Guyon (4.º/3.º), tirou partido de um azar de Ruben Fernandez (3.º/7.º), líder invicto do campeonato até esta prova.

Na classe MX1, Jose Butron (2.º/1.º) dividiu as vitórias nas mangas com Nil Arcarons (1.º/2.º), deixando para 3.º Jorge Zaragoza (3.º/3.º). Arcarons manteve assim o comando do campeonato.

Infelizmente, desta vez, não tivemos qualquer participante português em MX2 ou MX1. Sandro Peixe estava inscrito mas, num dos seus treinos de preparação, caiu e magoou-se num ombro.

O campeonato espanhol de Motocross continua já no próximo fim-de-semana no circuito de Montearagón em Toledo.

—

(Foto: Luís Llurba/RFME)