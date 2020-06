Depois de mais de três meses de confinamento, começam a surgir as primeiras provas de Motocross em alguns países europeus, como é o caso da Eslovénia, República Checa e Lituânia.

Em Orehova Vas disputou-se a segunda ronda do campeonato esloveno de MX. Depois de ter sido forçado a desistir na semana anterior devido a problemas mecânicos, desta vez Tim Gajser (1.º/1.º) não deu qualquer hipótese à concorrência e levou de vencida esta prova.

A jornada de abertura do campeonato checo foi a mais concorrida em termos de pilotos do Mundial de Motocross. Em Dalecin, Tom Vialle (1.º/1.º) venceu as duas mangas da classe MX2, sendo seguido na classificação geral pelo seu colega de equipa, Rene Hofer (3.º/2.º), e pelo piloto da Gas Gas, Simon Langenfelder (5.º/3.º). Jago Geerts (2.º/-) abandonou na última manga devido a uma falha mecânica e ficou afastado da discussão pelo triunfo final. Max Nagl foi o vencedor na classe MX1.

Na Lituânia, Arminas Jasikonis (1.º/1.º) chamou a si a atenção da televisão local por ter comparecido numa ronda do campeonato do seu país, algo que não é habitual conseguir fazer devido à preenchida agenda do MXGP. O piloto da Husqvarna dominou sobre Domantas Jazdauskas and Dovydas Karka.

(Foto: Husqvarna)