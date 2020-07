A segunda ronda do campeonato checo de Motocross, disputada em Kaplice, contou com a presença de uma série de pilotos do Mundial de MX2 e MXGP.

Na cilindrada maior, o grande vencedor foi o lituano Arminas Jasikonis (1.º/1.º) que triunfou em ambas as mangas com dilatada vantagem sobre o alemão Max Nagl (2.º/2.º), o líder do campeonato. No último degrau do pódio ficou o austríaco Pascal Rauchenecker (3.º/3.º).

Na classe MX2, Jago Geerts (1.º/1.º) vingou-se do azar sofrido no passado fim-de-semana mas o belga teve de lidar com a enorme pressão de Tom Vialle (2.º/2.º). Na segunda manga, os dois cortaram a meta separados por 8 décimas de segundo. Richard Sikyna (4.º/3.º) fechou o dia na 3.ª posição.

Com o regresso do Mundial de MXGP previsto para o dia 9 de Agosto, talvez voltemos a ver alguns pilotos de fábrica noutras campeonatos um pouco por toda a Europa.

—

(Foto: Juan Pablo Acevedo/Husqvarna)