A jornada inaugural do campeonato holandês de Motocross da ONK teve lugar em Boekel neste domingo e a prova contou com a presença de diversos mundialistas.

Com Jeffrey Herlings presente na classe MX1, o que todos pensaram foi: “com que vantagem vai ele ganhar hoje?!”

Pois bem, na primeira manga o “Bullet” deu uma volta de avanço a todo o pelotão, exceto o 2.º classificado, Micha Boy de Waal!

Herlings (1.º/1.º) foi o natural vencedor do dia com De Waal (6.º/2.º) e Rene de Jong (4.º/4.º) a fazerem-lhe companhia no pódio.

Na classe MX2, a equipa F&H Racing Kawasaki colocou os seus três pilotos nos três primeiros lugares. Roan Van de Moosdijk (1.º/1.º) não deu hipótese à concorrência, triunfando sobre Mikkel Haarup (2.º/2.º) e Mathys Boisramé (3.º/3.º).

Liam Everts (1.º/2.º) foi o vencedor na categoria 125.

Muitos destes pilotos estarão presentes em Faenza no dia 6 de Setembro para a sexta ronda do campeonato do mundo de Motocross.

Classificação geral de MX1

Classificação geral de MX2

Classificação geral de 125

(Foto: Juan Pablo Acevedo/KTM)