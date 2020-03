Motocross: Henrique Venda faz hoje 35 anos! No dia em que celebra 35 anos, recordamos alguns dos momentos altos da carreira do “Vendaval Algarvio”! desporto MotoSport desporto/motocross-henrique-venda-faz-hoje-35-anos_5e6a801d2af29a198bae9336





No dia em que celebra 35 anos, recordamos alguns dos momentos altos da carreira do “Vendaval Algarvio”!

Henrique Venda foi um dos principais pilotos dos campeonatos nacionais seniores de Motocross e Supercross entre 2001 e 2010.

Um dos pilotos mais dotados da sua geração, o piloto de Portimão foi campeão nacional de SX Elite em 2009 e de SX2 em 2006. Estes foram os primeiros títulos que a Kawasaki conquistou nestas categorias, marca que o “Vendaval” representou durante vários anos como piloto oficial.

No entanto, tudo mudou no dia 16 de Outubro de 2010. Venda sofreu um grave acidente em Marselha (França) quando representava Portugal numa prova do campeonato europeu de Supercross.

O “Vendaval” apercebeu-se da queda de um piloto à sua frente e não saltou, enquanto que o piloto que vinha imediatamente atrás de si não avistou a queda e saltou, aterrando em cima do piloto algarvio.

Logo no local foi possível verificar que a situação era grave, acabando por ser rapidamente transportado para o hospital local, onde foi diagnosticado um traumatismo craniano grave.

Venda permaneceu em estado de coma durante dois meses no Hospital Norte de Marselha, até ter sido estabilizada a sua situação clinica, permitindo assim o transporte do piloto para solo português.

Desde então, foi sempre acompanhado por uma equipa especializada, na Clínica de Medicina de Reabilitação do Sul, em São Brás de Alportel, que garantiu alguma recuperação da sua situação.

A caminhada tem sido longa, com o objectivo de recuperar algumas das suas capacidades motoras que permitam alguma qualidade de vida para o Henrique e sua família.

Com tudo isto, não podemos deixar de continuar a apoiar a recuperação do “Vendaval Algarvio”. Uma conta para donativos mantém-se aberta para ajudar a família de Venda a proporcionar-lhe todas as condições para um nível de vida melhor.

Um euro pode fazer toda a diferença na vida de um piloto que sempre deu tudo em pista para dar espetáculo aos fãs do Motocross e Supercross em Portugal.

Para todos os detalhes, consulta a página de Facebook “Apoia o Henrique Venda”. Vamos todos ajudar!

Muitos parabéns, Henrique!!!