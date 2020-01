Motocross: Gui Gomes ascende à categoria 65cc Aos 7 anos de idade, Gui Gomes vai estrear-se na classe 65cc depois de ter sido 3.º classificado no campeonato nacional de Motocross em 2019 na categoria Infantis A. desporto MotoSport desporto/motocross-gui-gomes-ascende-a-categoria-65cc_5e34599fb34dee12adb24426





O piloto de Soure realiza este ano a sua terceira temporada consecutiva nesta modalidade e irá competir aos comandos de uma KTM 65SX. A adaptação tem sido excelente e o grande impulsionador desta mudança foi Hugo Santos. O multi-campeão nacional de MX e SX disse em comunicado que “nestas idades é preferível ter uma evolução contínua do que títulos para mostrar”.

Na agenda de Gui Gomes em 2020 estão os campeonatos nacionais em Portugal e Espanha, a prova do Europeu de MX em Fernão Joanes, o Master Kids em França e novamente os Mini O’s nos E.U.A..

O piloto da KTM vai assim estrear-se na cilindrada de 65cc no dia 16 de Fevereiro, no arranque do Campeonato Regional Centro/Sul Mx Ribatejo, na pista TMS 8and9, na região de Torres Novas.

(Foto: Mx Track Moleiro)