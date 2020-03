Motocross: Governo de Espanha decreta provas à porta fechada A Real Federação de Motociclismo de Espanha anunciou esta terça-feira que o Governo do país, através do Ministério da Saúde, tomou uma série de medidas para prevenir a propagação do Coronavírus. desporto MotoSport desporto/motocross-governo-de-espanha-decreta-provas-a_5e68a537b06c74195b1d5d47





Em termos de eventos desportivos, foi decretado que “todas as competições, profissionais ou amadoras, de âmbito nacional ou internacional, se devem realizar à porta fechada”.

Seguindo este decreto, a RFME ordenou que se “devem realizar à porta fechada, e até instruções em contrário, as provas cujos acessos do público são controlados pelos clubes organizadores”, como por exemplo o campeonato de Espanha de Motocross.

A Federação espanhola conclui o comunicado indicando que as “restantes competições seguem o seu curso normal”.