Gonçalo Cardoso é uma das jovens promessas do Motocross em Portugal. O algarvio acaba de regressar do sul de França onde esteve a estagiar durante duas semanas no Bud Racing Training Camp.

Falámos com o piloto de 12 anos de idade sobre esta sua experiência.

Como surgiu a oportunidade de ir a França treinar?

“Conheci o Eric Sorby aqui no Algarve no ano passado. Foi daí que surgiu a oportunidade de ir treinar com ele na pista da Bud Racing, onde o mesmo dá estágios frequentemente.“

Como te sentiste em pista?

“A condução de areia é completamente diferente mas é uma excelente preparação para uma pré-época. Devido à situação do Covid-19 já estou a preparar-me para a temporada de 2021 onde irei competir de 85.”

Tinhas planeado passar por outras pistas ao longo desta viagem?

“Tinha como objetivo ir à Rookies Cup em França e ao MX Summer nas Astúrias para treinar noutro tipo de pistas mas estes eventos foram cancelados e decidi ficar pelo Bud Racing Training Camp.”

Que objetivos tens para a temporada de 2020?

“Uma vez que fiz 3.º na primeira corrida do campeonato nacional de MX 65, irei tentar o meu melhor nas restantes corridas. No entanto, já estou mais focado na próxima temporada em virtude das incertezas em que vivemos.”

—

(Foto: Facebook Gonçalo Cardoso 78)