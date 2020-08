Francisco Fernandes está a preparar a sua estreia em competições de Motocross este ano.

Cristiano Fernandes levou o seu filho numa viagem de duas semanas pela Europa para conhecer outra realidade. “O objetivo é evoluir. Algo que nunca fiz enquanto piloto e agora finalmente vou fazer com ele“ disse-nos o 10 vezes campeão nacional de Supermoto.

O piloto da Yamaha era para participar no campeonato nacional de MX 50, o qual não se irá realizar devido à pandemia. Assim “vamos a Espanha fazer as restantes rondas do campeonato de 65cc dado que nesse país a idade mínima para esta cilindrada é de 7 anos, ao contrário dos 8 de Portugal.”

Francisco Fernandes começou no Bud Racing Training Camp, no sul de França, mas não vai ficar por aqui, conforme nos disse Cristiano: “Estamos a fazer uma ‘MX Trip’, com treinos em França, na Bélgica e na Holanda”.

Desejamos um ótimo início de carreira ao ”Patife”!

—

(Foto: Cristiano Fernandes)