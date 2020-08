O campeonato francês de Motocross Elite teve a sua jornada de abertura este domingo em Magescq, no complexo desportivo da Bud Racing.

Com uma prova na Holanda a ter lugar no mesmo dia, os pilotos do Mundial de MXGP “dividiram-se” e em França compareceram Jeremy Van Horebeek, Mitchell Evans e Valentin Guillod.

Sendo Magescq um circuito em areia, Van Horebeek fez falar toda a sua experiência e triunfou com à-vontade em ambas as mangas.

Jordi Tixier (2.º/3.º) bateu o especialista francês de provas em areia, Milko Potisek (3.º/4.º) na luta pelo degrau intermédio do pódio.

Mitchell Evans (6.º/2.º) regressou à competição com o 4.º posto final na frente do campeão em título, Maxime Desprey (4.º/5.º), e de Zachary Pichon (5.º/8.º).

Na corrida da classe MX2, Pierre Goupillon (1.º/1.º) ofereceu a vitória à equipa “da casa”, a Bud Racing Kawasaki. Nathan Crawford (2.º/2.º), Lorenzo Locurcio (5.º/3.º) e Oliver Oriol (4.º/5.º) completaram um Top 4 composto por pilotos de 4 nacionalidades diferentes: francesa, australiana, venezuelana e espanhola.

O campeonato francês de Motocross Elite prossegue no dia 16 de Agosto em Castelnau de Levis.

Classificação geral da classe MX1 em Magescq

Classificação geral da classe MX2 em Magescq

(Foto: Facebook Elite Motocross)