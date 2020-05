No dia 23 de Maio de 1957 nasceu aquele que viria a ser a grande estrela do Motocross em Portugal no início dos anos 80 e um dos maiores campeões de sempre na história do motociclismo luso.

Com 15 coroas de campeão nacional de Motocross, Fernando Neves foi durante muito tempo o recordista de títulos em Portugal, mesmo considerando todas as modalidades.

Natural de Vendas Novas, trouxe para as corridas uma abordagem muito profissional, apostando em áreas como a preparação física e a afinação ao pormenor das suas motos.

Na fase em que já estava integrado noTeam Goldonie corria as tais seis mangas de 45 minutos no mesmo dia, a preparação física passou também a ser relevante, chegou a treinar com a equipe do futebol clube de Vendas Novas.

Ora força bruta, preparação física e uma das melhores motos do País tornava a missão de o bater quase impossível, tinha também um enorme “calo” de competição e uma excelente adaptação/improviso á degradação das pistas.

(Foto de abertura: Motojornal)