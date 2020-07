No dia 23 de Julho de 2018, Fernando Neves partiu deste mundo deixando um enorme legado na história do Motocross em Portugal. Neves deixou-nos aos 61 anos de idade… Fernando Neves competia nas classes 125cc, 250cc e 500cc no mesmo dia… e vencia todas!

No dia 23 de Maio de 1957 nasceu aquele que viria a ser a grande estrela do Motocross em Portugal no início dos anos 80 e um dos maiores campeões de sempre na história do motociclismo luso.

Com 15 coroas de campeão nacional de Motocross, Fernando Neves foi durante muito tempo o recordista de títulos em Portugal, mesmo considerando todas as modalidades.

Natural de Vendas Novas, trouxe para as corridas uma abordagem muito profissional, apostando em áreas como a preparação física e a afinação ao pormenor das suas motos.

Fernando Neves (à esquerda) e Jorge Leite (à direita) eram os pilotos do Team Goldoni em 1981

Integrou o Team Goldoni, uma estrutura profissional com apoio da marca de máquinas agrícolas e, nessa altura, era capaz de fazer no mesmo dia seis mangas de 45 minutos cada, competindo em todas as classes que conseguisse numa mesma prova.

Para aprimorar a sua preparação física, chegou a treinar com a equipe do futebol clube de Vendas Novas.

Fernando Neves a liderar em Águeda na frente do belga Gaston Rahier em 1981

Em provas internacionais também não se deixava intimidar e ficou celebrou a sua vitória em Águeda em 1981 sobre Gaston Rahier, belga com inúmeros títulos mundiais de Motocross.

Fernando Neves faleceu no dia 23 de Julho de 2018. O céu ganhou um grande campeão, no desporto e na vida!

A mítica vitória de Fernando Neves em Águeda sobre Gaston Rahier e Bernard Pascual

—

(Foto de abertura: José Almeida)

(Fonte das restantes fotos: Blog Amotoras cheias de chão